Polis Ekiplerinin Dikkati Sahte Parayı Ortaya Çıkardı
1 saat önce
Kayseri'de polis ekipleri çevreye rahatsızlık veren şahısların üzerinde yaptığı aramada farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL'lik sahte para ele geçirdi.
Kayseri
'de polis ekipleri çevreye rahatsızlık veren şahısların üzerinde yaptığı aramada farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL'lik sahte para ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Kocasinan
ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Depo caddesi üzerinde alkollü şahısların çevreyi rahatsız ettiği ihbarına giden Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Mustafa D. ve Sebahattin T.'nin birbirlerine yüklü miktarda para verdiğini gördü. Bunun üzerine şahıslarda arama yapan ekipler, iki farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL'lik sahte para olduğunu tespit etti.
Sahte paralara el konulurken, Mustafa D. ve Sebahattin T. gözaltına alındı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:02 Kaynak: İHA
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