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Polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri

1 saat önce

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri, System.String[]

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan 10 okul etrafında gerçekleştirilen uygulamada, 4 park denetlendi, 149 şahıs, 18 okul servisi ve 21 şahsi araç sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 4 araca toplam 536 liralık trafik cezası uygulanırken GBT sorgusu yapılan 1 kişinin ise bakaya olduğu tespit edilerek şahsa gerekli tebligat yapıldı.

Şahinbey Gümüştekin Mahallesi'ndeki bir okul civarında durumundan şüphelenilerek durdurulan M.G'nin yapılan üst aramasında 5.07 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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