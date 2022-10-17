Polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın elindeki ekmeğin içinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın elindeki ekmeğin içinden uyuşturucu hap çıktı

17.10.2022 02:53
Polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın elindeki ekmeğin içinden uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında bir şahsın yanındaki ekmek içerisine saklanmış halde 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında bir şahsın yanındaki ekmek içerisine saklanmış halde 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şüphelinin M.B.T., olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin yapılan üst aramasında elindeki poşet içerisinde bulunan ekmeğin içinde 18 uyuşturucu hap buldu. Ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın elindeki ekmeğin içinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın elindeki ekmeğin içinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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