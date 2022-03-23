Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

23.03.2022 09:40
Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken 4 kişiye işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken 4 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde çalışmada yapıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 0,39 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet mermi ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan S.B., H.B., Ö.K. ve B.B. isimli şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu

Uyuşturucu, Eskişehir, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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