Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı - Son Dakika

Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla 'PENÇE' yazarak güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla 'PENÇE' yazarak güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi.

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Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:44 Kaynak: DHA

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