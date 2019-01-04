Polis Eli Bıçaklı Bu Saldırganın Peşinde

SALDIRGANIN tramvay içindeki güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafını dağıtan polis, saldırganı tanıyanların veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

SALDIRGANIN tramvay içindeki güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafını dağıtan polis, saldırganı tanıyanların veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi. Polisten edilen bilgiye göre yılbaşı günü tramvayın kapısına tüküren 25-30 yaş arasındaki yolcuyu 38 yaşındaki başka bir yolcu uyardı. Kendisini uyaran adama aniden kafa atan saldırgan, daha sonra yanında taşıdığı bıçakla karnından yaraladı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı yolcu, hastanede tedavi gördü. Diğer yolcuların bağırması ve müdahale etmeye çalışması üzerine saldırgan Wiener Caddesi durağında inip Helmholtz Caddesine doğru kaçarak izini kaybettirdi.

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