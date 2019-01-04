Son Dakika Haberleri: Polis Eli Bıçaklı Bu Saldırganın Peşinde

Polis Eli Bıçaklı Bu Saldırganın Peşinde

31 dakika önce

SALDIRGANIN tramvay içindeki güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafını dağıtan polis, saldırganı tanıyanların veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

Polis Eli Bıçaklı Bu Saldırganın Peşinde, System.String[]
SALDIRGANIN tramvay içindeki güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafını dağıtan polis, saldırganı tanıyanların veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi. Polisten edilen bilgiye göre yılbaşı günü tramvayın kapısına tüküren 25-30 yaş arasındaki yolcuyu 38 yaşındaki başka bir yolcu uyardı. Kendisini uyaran adama aniden kafa atan saldırgan, daha sonra yanında taşıdığı bıçakla karnından yaraladı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı yolcu, hastanede tedavi gördü. Diğer yolcuların bağırması ve müdahale etmeye çalışması üzerine saldırgan Wiener Caddesi durağında inip Helmholtz Caddesine doğru kaçarak izini kaybettirdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 

Polis, Güncel
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