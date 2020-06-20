Polis elinde kürekle otoyoldaki toprağı temizledi - Son Dakika

Polis elinde kürekle otoyoldaki toprağı temizledi

Sağanak yağış sonrası otoyol kenarında toprak kayması meydana geldi

ADANA - Adana'da, etkili olan sağanak yağış nedeniyle otoyol kenarında toprak kayması meydana geldi. Bir polis memuru elinde kürekle yolu temizleyerek açmaya çalıştı.

Adana'da öğleden sonra etkili olan şiddet yağış yarım saat içinde hayatı felç etti. Yağış nedeniyle Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolu kenarında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucunda otoyol trafiğe kapandı. Bir polis memuru eline kürek alarak yoldaki toprakları temizlemeye başladı. Karayolları çalışanları ile birlikte trafik polisi toprağı temizleyerek trafiğin tekrardan açılmasını sağladı.