Polis Emeklileri Derneği Başkanlığına Hanifi Eker seçildi - Son Dakika
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Polis Emeklileri Derneği Başkanlığına Hanifi Eker seçildi

10.03.2022 16:39
Polis Emeklileri Derneği Başkanlığına Hanifi Eker seçildi

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Başkanlığına emekli polis memuru Hanifi Eker yeniden seçildi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Başkanlığına emekli polis memuru Hanifi Eker yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, divan başkanlığına 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Genel Başkanı Zeki Kılınç getirildi.

Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Hanif Eker, oy çokluğuyla yeniden dernek başkanlığına seçildi.

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Antalya, Türkiye, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis Emeklileri Derneği Başkanlığına Hanifi Eker seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis Emeklileri Derneği Başkanlığına Hanifi Eker seçildi - Son Dakika
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