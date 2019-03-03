Polis Emeklileri Özlük Haklarının İyileştirilmesini İstiyor

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AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır

Prim Ödemesine Rağmen Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Toplu Olarak Geri Alabiliyor

Fenerbahçe Taraftarı Aşkı İçin Minareye Çıkıp "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağırdı