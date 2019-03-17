Son Dakika Haberleri: Polis Engelli Çocuklarla "Floor Curling" Oynadı

Polis Engelli Çocuklarla "Floor Curling" Oynadı

37 dakika önce

Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri, engelli çocukların gelişebilmesi için onlarla "floor curling" oynadı.

Polis Engelli Çocuklarla
Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri, engelli çocukların gelişebilmesi için onlarla "floor curling" oynadı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın engelli çocuklara yönelik Adana polisinin farkındalık oluşturması, onların topluma kazandırılması için etkinlik yapılması talimatı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis, Niyazi Ekerbiçek Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezinden 50 öğrenciyi "polisimi seviyorum emniyeti geziyorum" projesi kapsamında Kurttepe Şehit Ali Öztaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesine götürdü. Burada polisle engelli çocuklar onların gelişimine katkıda bulunacak floor curling oynadı. Polisle öğrenciler daha sonra çalınan oyun havasıyla hep birlikte oynadı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

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