Son Dakika Haberleri: Polis engelli gence doğum günü sürprizi yaptı
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Polis engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, engelli genç için sürpriz doğum kutlaması gerçekleştirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, engelli genç için sürpriz doğum kutlaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle yürütülen Engelsiz Düşler Güvenli Gülüşler Projesi kapsamında engelli öğrencilere yönelik bir dizi etkinlik hayata geçirildi.

Zihinsel engelli Hasret Zeytünlü'nün 17 yaşına gireceğini öğrenen emniyet personeli, ailenin de onayını alarak sürpriz yapmak istedi.

Ailenin evine giden ekip, pastayla Zeytünlü'nün odasına girerek doğum gününü kutladı.

Çeşitli hediyeler ve polis kimlik kartı verilen Zeytünlü, doğum günü sürprizi için polislere teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Deniz Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun her kesimini önemseyen polislik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Engelli çocukları mutlu etmek için başlattıkları proje kapsamında İstanbul gezisi düzenlediklerini belirten Kaya, bu kapsamda açılan kurslarla hobi bahçesi etkinliklerinin de devam ettiğini anlattı.

Zeytünlü'ye de doğum günü sürprizi gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaya, "Yüzündeki tebessümü görmek bizlere gurur verdi." dedi.

Polis engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

Amasya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:45 Kaynak: AA
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