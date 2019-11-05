Son Dakika Haberleri: Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

7 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis olmak isteyen engelli Gökhan Zarraç hayalini Hatay Emniyeti gerçekleştirdi.

Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis olmak isteyen engelli Gökhan Zarraç hayalini Hatay Emniyeti gerçekleştirdi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziksel engeli bulunan 24 yaşındaki Gökhan Zarraç'ı evinde ziyaret etti.

İşitme, konuşma ve fiziksel engeli bulunan Zarraç'ın polis olmak istediğini öğrenen ekipler, Zarraç ve ailesini emniyete davet etti.

Anne ve babasıyla emniyet müdürlüğüne gelen Zarraç'a burada polis kıyafeti giydirildi.

Şubeleri gezen engelli genç, polislerle tanışıp hatıra fotoğrafları çektirdi.

Aile, Hatay Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerine etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Antakya, Hatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te caminin yardım paraları çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar 13. katta onu gören telefona sarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]