Üye Girişi
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı - Son Dakika

Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı

22.02.2022 13:43
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Musa Kunt (47) dün gece saatlerinde fenalaşınca ambulansla hastaneye götürüldü.

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Musa Kunt (47) dün gece saatlerinde fenalaşınca ambulansla hastaneye götürüldü. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kunt, yaşamını yitirdi. Düzenlenen cenaze töreninde Kunt'un eşi Eda Kunt "Musa neredesin? Bu bir şaka gibi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kunt'un 2 yaşındaki oğlu Ali Karan'ın babasının fotoğrafına baktığı anlar ise yürek burktu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Musa Kunt, mesaisinin ardından dün Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki evine gitti. Gece saatlerinde rahatsızlanan Kunt, banyoda fenalaştı. Eşi Eda Kunt'un ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Musa Kunt'u ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kunt'un, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kunt, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDUAdana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından Kunt'un yakınları tarafından alınan cenazesi, tören için mezarlığa götürüldü. Burada İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, hayatını kaybeden Musa Kunt'un ailesine başsağlığı diledi. Polis memuru Kunt'un eşi Eda Kunt ile annesi İkramiye Kunt gözyaşlarına boğuldu. Kunt'un oğlu Ali Karan'ın babasının fotoğrafına baktığı anlar çevredekileri duygulandırdı.

Musa Kunt'un cenazesi meslektaşları, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından cenaze aracına konuldu. Kunt'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.


Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı
YORUMLAR
500
Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi Son Dakika | Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı, eşinin feryatları yürek dağladı Son Dakika | Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı, eşinin feryatları yürek dağladı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Cenaze, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:51:35. #1.13#
SON DAKİKA: Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement