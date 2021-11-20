Polis eşinin yaraladığı Sevginur'da işitme ve görme kaybı tespit edildi - Son Dakika

ANKARA'da, polis memuru eşi Müslüm Aktaş'ın (27) başından tabanca ile vurup, intihara kalkıştığını ileri sürdüğü 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ın (22) işitme duyusunun sağ kulakta ileri derece azaldığı, sağ göz görme duyusunu da büyük oranda kaybettiği Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlendi. Sevginur'un engel oranının yüzde 59 olarak belirlendiği raporun ardından savcı, mütalaasında sanık eşin 34 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, geçen yıl 13 Eylül'de, evinde silahla başından vurularak yaralanmış bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu olurken, Müslüm Aktaş hakkında, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YÜZDE 59 ENGEL SAPTANDIMüslüm Aktaş'ın, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı dava dosyasına Sevginur Aktaş'ın engel durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ulaştı. Raporda Sevginur Aktaş'ın, ateşli silah yaralanması sonucunda epilepsi tanısı ile ilaç kullandığı, haftada 2-3 kez atak geçirdiği, nöbetler sırasında yaklaşık 20-30 dakika hiç konuşamadığı, yüz kırık kemikleri için tekrar operasyon gerektiği, sağ gözünde sinir felcine bağlı göz kapağında düşüklük ve şaşılık olduğu belirtildi. Sağ gözde yukarı ve aşağı bakışlarının kısıtlı olduğu ve bu bulguların kalıcı olduğu ifade edilerek, erken yaşta Alzheimer ve demans gelişebileceği vurgulandı. Sağ gözünde görme kaybının olması nedeniyle, destekle yürüyebildiği, sol kolda ise güç kaybının olduğu, sağ kulakta işitme kaybı olduğu, çınlama, baş dönmesi, vertigo tanısı ile beyin omurilik sıvısı delinmesine bağlı kafa içinde kistler oluştuğu ifade edildi. Sevginur'un işitme duyusunun sağ kulakta ileri derece azaldığı ve sağ göz görme duyusunu büyük oranda kaybettiği, yüzünde sabit iz kaldığı belirtilerek, toplam yüzde 59 engel durumu olduğu belirtildi.34 YIL HAPİS TALEBİ

Rapor doğrultusunda mütalaasını sunan savcı, sanık Müslüm Aktaş'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.