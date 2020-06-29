Polis,eşiyle barıştırma sözü verdi eyleminden vazgeçti - Son Dakika

Polis,eşiyle barıştırma sözü verdi eyleminden vazgeçti

Eşinin kendisiyle barışmaması üzerine bunalıma giren kişi yaya üst geçidinde intihar girişiminde bulundu

Polis şahsı eşi ile barıştırma sözü vererek ikna etti

ANTALYA - Antalya'da eşinin kendisiyle barışmaması üzerine bunalıma giren kişi üst geçitte inthar girişiminde bulundu. Polis şahsı eşi ile barıştıracağını söyleyerek ikna etti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya üst geçitinde meydana geldi. 31 yaşındaki Halil E, eşinin bir haftadır kendisiyle barışmaması üzerine bunalıma girdi ve bulvar üzerindeki üst geçide çıktı. Üst geçidinin korkuluk bölümündeki Halil E'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen polis yaya geçidini geçişe kapattı. Halil E'nin yanına ulaşan polis ikna çabalarına başladı. Tedbir amaçlı bulvar araç trafiğine kapatıldı, itfaiye hava yastığı açtı.Eşiyle sorunu olduğunu söyleyen Halil E, polis ekiplerini ikna olmak için yaklaşık yarım saat uğraştırdı.

Polisin, eşini aradığı ve kendisini barıştıracağını söylemesi üzerine Halil E, eylemine son verdi. Halil E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.