Üye Girişi
POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM - Son Dakika

POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM

02.10.2021 00:31

İZMİR'de, sancıları başlayınca eşi tarafından hastaneye götürülürken yoğun trafiğe takılan ve yardım istedikleri polis ekiplerinin siren çalıp, yolu açarak hastaneye yetiştirdiği Dilber Bülbül, "Bebeğime veya bana bir şey olacak diye çok korktum" dedi.

İZMİR'de, sancıları başlayınca eşi tarafından hastaneye götürülürken yoğun trafiğe takılan ve yardım istedikleri polis ekiplerinin siren çalıp, yolu açarak hastaneye yetiştirdiği Dilber Bülbül, "Bebeğime veya bana bir şey olacak diye çok korktum" dedi. Bülbül, kendisini hastaneye yetiştiren polislere teşekkür ederken, doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökalp Tokaç, "Biraz daha geç kalınması durumunda, doğum arabada gerçekleşebilirmiş" diye konuştu.

Çeşme'de yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan Dilber Bülbül'ün dün sabah saatlerinde doğum sancıları başladı. Metin Bülbül hafif ticari aracına bindirdiği eşini Karabağlar ilçesindeki bir özel hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Karabağlar ilçesi, İnönü Caddesi 'ne geldiklerinde Bülbül çifti, yoğun trafik ile karşılaştı. Bu sırada eşinin doğum sancılarının daha da artması üzerine Metin Bülbül cadde üzerinde görev yapan polislerden yardım istedi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli olan iki polis memuru, Bülbül çiftinin aracının önünde siren çalarak trafiği açmaya başladı. Polisin çabalarıyla Dilber Bülbül hastaneye yetiştirildi. Doğuma alınan Dilber Bülbül, saat 09.35'te, 50 santimetre boyunda, 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Ataberk' ismini verdi.

EMNİYET PAYLAŞTI

Polis ekiplerinin siren çalarak doğuma yetiştirdiği Dilber Bülbül'ün görüntülerini, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, "Aramıza hoş geldin, iyi ki doğdun Ataberk. Görevimizin yanında, yaşamın her anında halkımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Karabağlar ilçemizde trafikte ilerleyemeyen, doğum sancıları olan annemizin hastaneye bir an önce yetişmesi için yardım isteyen ailemize hastaneye kadar eşlik ettik. Ataberk bebeğimize ailesiyle birlikte sağlıklı ömürler dileriz" ifadelerine yer verildi.

'TRAFİKTEN KENDİMİZİ KURTARAMADIK'

Anne Dilber Bülbül, yaşadığı stres dolu dakikaları anlattı. Hastane yolunda büyük bir heyecan ve korku yaşadığını belirten Bülbül, "İzmir'e gelmek için yola çıktığımızda daha içimde bir koku ve heyecan başlamıştı. Onları yenmeye çalışırken İzmir'e geldiğimizde yoğun bir trafik başladı. Eşim sürekli kornaya basıyordu ama trafikten kendimizi kurtaramadık. Bu polis ekip otosunu gören eşimin aklına onlardan yardım istemek geldi. Öyle de yaptı. Onlar da bizi kırmadı. Önden siren çalarak gidip, bize yolu açtılar. Sağ salim hastaneye yetişmemi sağladılar. Hem ben hem bebeğim çok iyi durumdayız" dedi.

Ataberk'in doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökalp Tokaç, anne ve bebeğin iyi olduğunu söyledi. Tokaç, "Hastamız sabah trafiğinde polisler eşliğinde hastaneye ulaşabildi. Bu sırada baba Metin Bülbül bizi aradı. Biz de tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, onları beklemeye başladık. Hem annenin hem de çocuğumuzun durumu oldukça iyi. Gün içinde kendisini taburcu edeceğiz. Biraz daha geç kalınması durumunda, doğum arabada gerçekleşebilirmiş" dedi.

POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM
POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM
POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM
POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM

Kadın Hastalıkları, Doğum, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor 23:47 NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı 23:38 Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı Meksika'da sular bir türlü durulmuyor! Şimdi de belediye başkanını kaçırdılar 23:14 Meksika'da sular bir türlü durulmuyor! Şimdi de belediye başkanını kaçırdılar
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı 22:59 Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi 21:54 Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu
Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten 21:23 Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Milyoner'de sorulan Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı: Sanki abim bana fısıldıyor Milyoner'de sorulan Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı: Sanki abim bana fısıldıyor         
00:23
Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler         
23:42
Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok         
23:18
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi         
23:00
Meteoroloji Meteoroloji "Tüm önlemler alınmalı" diyerek uyardı: Saatte 60 kilometre hızla rüzgar ve yağmur geliyor         
22:19
Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı         
21:53
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek         
20:09
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 00:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE DOĞUMA GİDEN ANNE: BEBEĞİME BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement