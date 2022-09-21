Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi kermes düzenleyecek - Son Dakika
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Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi kermes düzenleyecek

21.09.2022 10:36
Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi kermes düzenleyecek

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince kermes düzenlenecek.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince kermes düzenlenecek.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şube Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Alçalar himayesinde düzenlenecek kermes, 24 Eylül Cumartesi Polis Parkı'nda 09.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Ev yapımı gıda ürünleri, temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, züccaciye, ev tekstili ve giyim gibi ürünlerin satışa sunulacağı kermeste Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu da gösteri sunacak.

Kermesten elde edilecek gelir şehit ve gazi çocuklarına yapılacak yardımlarda kullanılacak. ???????

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Kaynak: AA

Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi kermes düzenleyecek - Son Dakika

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