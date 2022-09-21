Ev yapımı gıda ürünleri, temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, züccaciye, ev tekstili ve giyim gibi ürünlerin satışa sunulacağı kermeste Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu da gösteri sunacak.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şube Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Alçalar himayesinde düzenlenecek kermes, 24 Eylül Cumartesi Polis Parkı'nda 09.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: AA

Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi kermes düzenleyecek - Son Dakika

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