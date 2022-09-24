Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi şehit ve gazi çocukları yararına kermes düzenledi - Son Dakika
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Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi şehit ve gazi çocukları yararına kermes düzenledi

24.09.2022 13:38
Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi şehit ve gazi çocukları yararına kermes düzenledi

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince şehit ve gazi çocukları yararına kermes gerçekleştirildi.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince şehit ve gazi çocukları yararına kermes gerçekleştirildi.

Polis Parkı'nda düzenlenen kermeste, ev yapımı gıda ürünleri, temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, züccaciye, ev tekstili ve giyim eşyaları satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelir şehit ve gazi çocuklarına yapılacak yardımlarda kullanılacak. ???????

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, eşi Doç. Dr. Nilüfer Alçalar ile kermesi gezdi.

Polis eşleriyle sohbet eden Mustafa Alçalar, alışveriş yapıp etkinliğe destekte bulundu.

Alçalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türklerin yardımlaşma ve dayanışmayı seven bir toplum olduğunu söyledi.

Hayırlı bir iş için bir araya gelindiğini belirten Alçalar, "Biz Türk toplumu olarak tarihin en eski zamanlarından bu yana hep yardım etmeyi, paylaşmayı seven bir milletiz. Bunun bir örneğini hep beraber görüyoruz. Kermese yardım eden esnaf, ticaret ve iş insanlarına teşekkür etmek istiyorum. İnsanlarımız çok yardımda bulunmak istiyorlar. Dernek yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum, polis eşlerimizin emekleri çok geçti. Valiliğimize ve Belediyemize teşekkür ediyorum. Buradan elde edilen gelirle şehit ve gazi çocuklarına yardım edilecek." ifadesini kullandı.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Alçalar ise iyi bir niyetle yola çıktıklarını dile getirdi.

"Çocuklar gülsün, dünya gülsün" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Alçalar, "Umarım çok güzel şeyler yapacağız. Burada gördüğünüz her şeyin arkasında çok büyük emek var." dedi.

Kermeste, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu gösteri sundu.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi şehit ve gazi çocukları yararına kermes düzenledi - Son Dakika

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