Polis Eşleri Derneği'nden Kermes
1 saat önce
Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, Konyaaltı Kent Meydanı'nda kermes düzenledi.
Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, Konyaaltı Kent Meydanı'nda kermes düzenledi. kermesten elde edilen gelir ile üniversitede okuyan öğrencilere burs sağlanacak.
Polis Eşleri Derneği'nin Antalya Şubesi, daha çok öğrenciye burs sağlamak amacıyla, Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan'ın öncülüğünde Konyaaltı Kent Meydanında geçtiğimiz cumartesi günü kermes düzenledi.
Kermesin açılışı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya protokolü, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.
Düzenlenen kermesten elde edilen gelir ile üniversitede okuyan öğrencilere burs sağlanacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:39 Kaynak: İHA
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