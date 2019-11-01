Son Dakika Haberleri: Polis Eşleri Derneğinden öğrenciler yararına kermes
Son Dakika Güncel Polis Eşleri Derneğinden öğrenciler yararına kermes

Polis Eşleri Derneğinden öğrenciler yararına kermes

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta Polis Eşleri Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Polis Eşleri Derneğinden öğrenciler yararına kermes, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Polis Eşleri Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.


Dulkadiroğlu ilçesi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kermeste polis eşleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin satışı yapıldı.


İl Emniyet Müdürü Doğan İnci eğitimin önemine vurgu yaptı. Vatandaş ve polis ilişkisinde birlik beraberliğin artması için kermeslerin önemli olduğunu da vurgulayan İnci, "Yapılan bu kermes sonrası elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bağışlanacak. Bu bağışlar sayesinde eğitim gören çocuklarımızın bursları sağlanacak. Eğitim diyoruz, çünkü Türkiye'nin güçlü olması ve ileri gitmesi için okumamız lazım. Çocuklarımızı mutlak suretle okutmamız lazım. Bu kapsamda eşlerimiz vasıtasıyla, birlik ve beraberliğimizi göstermek adına yaptığımız bir projedir. Bugün akşam toplanan paralar da yine ihtiyaç sahiplerine göre öncelikli olarak verilecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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