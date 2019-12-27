Polis eşlerinden üniversite öğrencileri yararına etkinlik - Son Dakika

Polis Eşleri Derneği Van Şubesi, üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir etkinlik düzenleyerek ürün satışı yaptı.



Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua okumasıyla başladı. Ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılış kurdelesini kesen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu etkinlikte görev alan, katkı sunan herkesten Allah razı olsun" dedi.



Pasta kesimi ve stantların gezilmesinin ardından konuşan Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, programın gönül ehli insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Ürün satışı etkinlikleri, bu yüzden de son derece büyük ve önemli bir anlam ifade etmektedir. Dileğim, bu tür organizasyonların daha sık ve daha büyük çaplı yapılmış olmasıdır. Çünkü bizler için büyük fedakarlıklar yapmış olan kardeşlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur. Bu yüzden ben bu organizasyonu yapan arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi ve Polis Eşleri Derneği Van Şube Başkanı Reyhan Karabağ, 9 Ocak 1987 yılında Ankara'da kurulan derneklerinin kuruluş amacının; emniyet teşkilatının eşleri arasında birlik ve berberliği sağlamak, şehitlerin çocuklarına destek olmak ve kamu yararı gözetilen yardım kuruluşlarına destek olmak olduğunu söyledi. Kısa sürede hazırlanan etkinliğe Van ve ilçelerdeki polis eşlerinin katkı sunduğunu dile getiren Karabağ, "Ben bu anlamda emeği geçen emniyet teşkilatına ve özellikle onların çok hamarat, başarılı ve fedakar eşlerine teşekkür ediyorum. İnşallah gelirimiz de üniversitede okuyan öğrencilerimize destek olarak gidecek" ifadelerini kullandı.



Etkinliğin iki gün süreceğini de sözlerine ekleyen Karabağ, "İki gün boyunca açık olan stantlarımızda yiyecek ağırlıklı olarak el emeği olan lif, patik, pano, ebru sanatı ve kırtasiye malzemesi bulunuyor. İnşallah iyi bir gelir getirir diye düşünüyoruz. Her şey çocuklarımız için. Çünkü geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimiz ve çocuklarımızdır. O yüzden onlar için varız ve onlar için çalışacağız" diye konuştu.



Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşi Reyhan Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin, bazı STK başkanları, polis eşleri ve vatandaşlar katıldı. - VAN