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Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika

Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı

16.02.2022 16:16
Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, evinden polis memurunca sırtında taşınarak kurtarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, evinden polis memurunca sırtında taşınarak kurtarıldı.

İncesu Yalı Mahallesi'nde Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde yangın çıktı. Yangını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta da kısa sürede yangın yerine ulaştı.

Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi Mevlüde Yılmaz (95), polisler tarafından kurtarıldı.

Polis memuru Parlak, yaşlı kadını sırtına alarak evden çıkardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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Polis Memuru, Samsun, Atakum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika
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