Polis, evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Son Dakika

Polis, evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü

ANTALYA - Korkuteli ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.

Datköy mahallesinde 75 yaşındaki Ramazan Arslan, Uygulama noktası yanında bulunan ait bahçenin traktör ile sürülmesi için Polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Evden çıkamadığı için mahallede bulunan bir gençle polise haberg önderen yaşlı adamın talebini geri çevirmeyen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru traktöre binerek bahçeyi sürüp ekime hazırladı.