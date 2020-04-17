Polis evden çıkmayan çocukların istedikleri oyuncakları getirdi - Son Dakika

Adana'da polis ekipleri, aynı sokakta oturan 3 çocuğa istedikleri oyuncakları götürerek hediye etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmalarının yasak olması nedeniyle aynı sokakta oturan 3 çocuk polisten oyuncak istedi. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise çocukların isteklerini öğrenip, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi ve çocukların istediği oyuncaklar tedarik edildi.



Ekipler Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 66041 sokakta oturan 5 yaşındaki Ali İmran Yüksel'e ve aynı sokaktaki Ayşe Masal ile kardeşi Kumsal Karan'a oyuncakları hediye etti. Çocuklar ise oyuncakları alınca mutlu olup polislere bahçelerinden çiçek kopartıp verdi. - ADANA