Son Dakika Haberleri: Polis evini basmıştı! Küçük kıza cinsel istismarda bulunmuş
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Polis evini basmıştı! Küçük kıza cinsel istismarda bulunmuş

2 saat önce

6 YAŞINDAKİ Tuong, babasıyla birlikte mobilya mağazasını gezdiği sırada ortadan kaybolmuştu.

Polis evini basmıştı! Küçük kıza cinsel istismarda bulunmuş, System.String[]
6 YAŞINDAKİ Tuong, babasıyla birlikte mobilya mağazasını gezdiği sırada ortadan kaybolmuştu. 22 saat sonra küçük kızın bulunduğu yeri tespit eden polis eve baskın düzenlemişti. Mobilya mağazasından yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki eve giren polis küçük kızı kurtarmış, o sırada alkolün etkisiyle sızan sapık Willi D.'yi de yakalamıştı. Polisin, evde yaptığı incelemede kan izi bulduğu öğrenildi. Hafif yaralanan Tuong'un sağlık durumunun iyi olduğu ancak sapık tarafından cinsel istismara uğradığı açıklandı.

Vietnam'dan yeni dönen küçük kızın annesi ise yerel gazetelere verdiği bilgide "Tuong'un durumu iyi. Önemli olan onun iyi olması. Dizinde küçük bir yara izi var. Yaranın düşmekten kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi. Sapıkla ilgili soruşturma ise sürüyor. Polis dün küçük kızın yine ifadesini aldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:03 
Psycho, Murat Erat, Polis, Güncel
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