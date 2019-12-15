Polis evini hükümlüler temizledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis evini hükümlüler temizledi - Son Dakika

Polis evini hükümlüler temizledi

6 saat önce

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararına ücretsiz çalışma kapsamında 20 hükümlü tarafından yenilenen Uludağ Polis Evi'nde temizlik yapıldı.

Polis evini hükümlüler temizledi, System.String[]

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararına ücretsiz çalışma kapsamında 20 hükümlü tarafından yenilenen Uludağ Polis Evi'nde temizlik yapıldı.


Uludağ'da yenilenen Polis Evi, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde ücretsiz çalışan 20 hükümlü tarafından pırıl pırıl yapıldı. Geçmiş dönemde Gemlik Kumsaz sahilinin temizliği, şehitliklerin ve okulların temizlik ihtiyaçları, okulların boya-badana işlemleri hükümlülerle birlikte gerçekleştirildi. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 800 hükümlünün çalıştığını söyleyen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, "Bu sayede haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen hükümlülerimiz cezalarını infaz ederken, kamu kurumlarının ihtiyaçları ücretsiz karşılanarak kamu adına tasarruf ediliyor" dedi. - BURSA

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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