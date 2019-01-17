Son Dakika Haberleri: Polis, Evleri Ziyaret Ederek Soba Zehirlenmelerine Karşı Uyardı

Polis, Evleri Ziyaret Ederek Soba Zehirlenmelerine Karşı Uyardı

2 saat önce

Polis, evleri ziyaret ederek soba zehirlenmelerine karşı uyardıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçe merkezinde kış mevsimi dolayısıyla artan soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleri, halkı uyardı.

Polis, evleri ziyaret ederek soba zehirlenmelerine karşı uyardı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçe merkezinde kış mevsimi dolayısıyla artan soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleri, halkı uyardı.
Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, kış mevsiminin etkili olduğu şu günlerde artan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı.
Başlatılan çalışma kapsamında Tavşanlı Ada Mahallesinde sobalı ev sahiplerinin evlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen polis uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amiri Mustafa Özel, Devriye Ekipler Amiri Muhammed Selçuk Araç, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler konusunda sobaların nasıl yakılacağı ve zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ile ilgili bilgi verdi.
Polis ekipleri yanlarında götürdükleri hediyeleri çocuklara takdim ettiler. Ziyaretlerde Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral da polis ekiplerine eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Polis, Yerel
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