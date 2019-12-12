Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı - Son Dakika

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı

6 saat önce

EDİRNE'de polis, çeşitli suçlardan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yaşar Deviren'i, kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp, iletişime geçerek, buluşma noktasına çağırıp yakaladı.

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı, System.String[]

EDİRNE'de polis, çeşitli suçlardan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yaşar Deviren'i, kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp, iletişime geçerek, buluşma noktasına çağırıp yakaladı.

Edirne polisi, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Yaşar Deviren'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler Devrine'in hem Edirne'de, hem de Tekirdağ'da kaldığını tespit etti. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Yaşar Deviren, belirlenen her iki adreste de bulunamadı.

POLİS, KADIN ADIYLA SAHTE HESAP AÇTI

Polis, Yaşar Deviren'in Instagram hesabı açtığını tespit etti. Ekipler Deviren'i yakalamak için kadın adıyla sahte Instagram hesabı oluşturdu. Bu hesaptan arkadaş olup konuşmaya başlayan polis, bir süre sonra buluşmak için Deviren'i Edirne'de bir alışveriş merkezine çağırdı. Tekirdağ'dan aracıyla internetten konuştuğu, kadın sandığı kişiyle buluşmak için kente gelen Yaşar Deviren, aracının önünü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar Deviren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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