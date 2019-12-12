Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı - Son Dakika

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı

7 saat önce

Edirne'de polis, çeşitli suçlardan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yaşar Deviren'i, kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp, iletişime geçerek, buluşma noktasına çağırıp yakaladı.

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı, System.String[]

Edirne'de polis, çeşitli suçlardan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yaşar Deviren'i, kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp, iletişime geçerek, buluşma noktasına çağırıp yakaladı.

Edirne polisi, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Yaşar Deviren'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler Devrine'in hem Edirne'de, hem de Tekirdağ'da kaldığını tespit etti. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Yaşar Deviren, belirlenen her iki adreste de bulunamadı.

POLİS, KADIN ADIYLA SAHTE HESAP AÇTI

Polis, Yaşar Deviren'in Instagram hesabı açtığını tespit etti. Ekipler Deviren'i yakalamak için kadın adıyla sahte Instagram hesabı oluşturdu. Bu hesaptan arkadaş olup konuşmaya başlayan polis, bir süre sonra buluşmak için Deviren'i Edirne'de bir alışveriş merkezine çağırdı. Tekirdağ'dan aracıyla internetten konuştuğu, kadın sandığı kişiyle buluşmak için kente gelen Yaşar Deviren, aracının önünü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar Deviren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Instagram, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada! Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

Son Dakika Haberleri
19:35 Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
19:34 Edirne Emniyet Müdürü Kurt, kahvehanede "uyuşturucunun zararlarını" anlattı - Son Dakika
19:32 Şilili kadınların danslı protestosuna Ankara'da destek - Son Dakika
19:31 Veteriner hekimler Antalya'da toplandı - Son Dakika
19:31 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:38:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]