Son Dakika Haberleri: Polis, freni arızalı yolcu otobüsünün trafiğe çıkmasını engelledi
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Polis, freni arızalı yolcu otobüsünün trafiğe çıkmasını engelledi

1 saat önce

Eskişehir'de otogarda denetim yapan polis ekipleri, fren sistemi arızalı olduğu belirlenen yolcu otobüsünün otogardan çıkışına izin vermedi.

Polis, freni arızalı yolcu otobüsünün trafiğe çıkmasını engelledi, System.String[]
Eskişehir'de otogarda denetim yapan polis ekipleri, fren sistemi arızalı olduğu belirlenen yolcu otobüsünün otogardan çıkışına izin vermedi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir'den Antalya'ya 33 yolcuyla gidecek C.D. idaresindeki 07 ACV 244 plakalı otobüsü kontrol etti.
C.D'ye, önceki seferinde 9 saat 40 dakika araç kullanmasının yasal süreyi aştığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Ayrıca ekiplerin, fren sisteminin arızalı olduğunu belirledikleri otobüsün otogardan çıkışına izin vermemesi üzerine yolcular, seyahat firmasının tahsis ettiği başka bir araca alındı.
Bu otobüsü kullanacak sürücü Ö.E'nin muayenesinde 0,24 promil alkollü olduğu anlaşılınca para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Yolcular ise başka firmaların otobüsleriyle yollarına devam etti.
Eskişehir, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:39 Kaynak: AA
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