Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti - Son Dakika

Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti

6 saat önce

Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek çökertti.

Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti, System.String[]

Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek çökertti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyolda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle 3 ay önce zanlıları takip etmeye başladı. Polis otoyolda fuhuş yapan ve yaptıran şahısları belirlemek için temizlik görevlisi kılığına girdi. Polis otoyol kenarında çöp toplarken fuhuş yapmaya gelen kadınlarla sohbet edip onlardan bilgi aldı. Polis şapkasına taktığı kamerayla da her şeyi kaydetti. Polis otoyolda kadınların getirilmesi ve gece geri götürülmesini, otoyolda fuhuş yapan kadınlar için araçların kuyruk oluşturmasını da saniye saniye görüntüledi. Polis yaptığı teknik takipte bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını öğrenince bu masaj salonunun önünde de seyyar satıcı kılığına girerek salatalık satışı yaptı. Polis satış yaparken masaj salonunu gözetledi. Ayrıca polis bir lokantada yapılan fuhuş pazarlığını takip edebilmek için bir kadın bir erkek polis hemen yan masada müşteri kılığına girdi. Polis yapılan bu takip sonucunda 8'i kadın 23 zanlının yakalanması için 4 Mart günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında zanlıların tamamı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından "fuhşa aracılık, yer temin etmek" suçlarından adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 9'u tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

TEM Otoyolu, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
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