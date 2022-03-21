POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA KURTARDI - Son Dakika
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POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA KURTARDI

21.03.2022 16:43

ÇORUM'da, lise öğrencisi A.Y. (16), çıktığı 3 katlı inşaat halindeki binanın demir iskelesinden atlamak isterken polis memuru tarafından yakalanarak kurtarıldı.

ÇORUM'da, lise öğrencisi A.Y. (16), çıktığı 3 katlı inşaat halindeki binanın demir iskelesinden atlamak isterken polis memuru tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara yolu Sosyal Bilimler Lisesi yakınında yapımı süren 3 katlı bir binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi A.Y., binanın dış cephesine kurulan demir iskele üzerine çıktı. A.Y.?yi iskelede görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Yarım saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince sivil bir polis, anlık dalgınlığından yararlandığı genç kızı ani hamleyle yakaladı. Yakalanmasına rağmen bir süre direnen genç kız, aşağıya indirildi. Polisler tarafından kontrol altına alınan A.Y., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA KURTARDI
POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA KURTARDI
POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA KURTARDI
POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA KURTARDI - Son Dakika


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