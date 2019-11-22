Son Dakika › Dünya › Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü - Son Dakika Dünya
Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü
6 saat önce
Hastane kaynakları göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de gaz bombasından etkilendiğini açıkladı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu en az 3 kişi öldü.
Güvenlik güçleri, Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:19
TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş