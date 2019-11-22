Son Dakika Haberleri: Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü
Son Dakika Dünya Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

6 saat önce

Hastane kaynakları göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de gaz bombasından etkilendiğini açıkladı

Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu en az 3 kişi öldü.


Güvenlik güçleri, Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

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Hükümet, Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:19 
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