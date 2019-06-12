Polis gibi davranarak hasta çocuğun ailesini dolandırdı
4 saat önce
Antalya'da çocuğu hasta olan bir aileyi yardım bahanesiyle 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
'da çocuğu hasta olan bir aileyi yardım bahanesiyle 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Antalya'da bir kamu hastanesinde çocuğu hasta olan aileye kendisini polis olarak tanıtıp güven kazanan şüpheli, aileyi çocuğa solunum cihazı alacağını söyleyerek 5 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Ailenin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti. Güvenlik kameraları ve mağdur aileden alınan ifade doğrultusunda şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. H.K. yapılan operasyonla Kepez
ilçesinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Adliye çıkışında davalık olan iki grup arasındaki bıçaklı sopalı kavga kamerada
Polis, alıcı gibi davranarak kaçakçıları kıskıvrak yakaladı
Bıçağını çeken üvey baba, 5 yaşındaki oğlunu kendine siper etti! O anlar kamerada
Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası