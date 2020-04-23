Polis gibi davrandıkları kişilerin evlerinden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te polis gibi davrandıkları kişilerin evlerinden hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Sultan Selim Mahallesi'nde rozet gösterip kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerin evlerinden arama bahanesiyle hırsızlık yapan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların evlere girmesi ve olay sonrası kaçmaları yer alıyor.