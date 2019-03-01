Son Dakika Haberleri: Polis Gibi Davranıp, Arama Yaparak Bilezik Çalan Şüphelilerden 1'i Yakalandı

Polis Gibi Davranıp, Arama Yaparak Bilezik Çalan Şüphelilerden 1'i Yakalandı

48 dakika önce

KAYSERİ'de, kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları İ.A.'nın (61) üzerinde arama yaparken 3 bin lira değerindeki bileziğini çalan 2 kişiden 1'i yakalandı.

Polis Gibi Davranıp, Arama Yaparak Bilezik Çalan Şüphelilerden 1'i Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları İ.A.'nın (61) üzerinde arama yaparken 3 bin lira değerindeki bileziğini çalan 2 kişiden 1'i yakalandı.

Olay, 25 Şubat Pazartesi günü meydana geldi. Yolda yürüyen İ.A.'yı durduran 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp üzerinde arama yapma bahanesiyle cebinde bulunan 3 bin lira değerindeki bileziği çalıp uzaklaştı. Bileziğin olmadığını farkeden İ.A., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüphelilerden H.K. (41) yakalanarak, gözaltına alındı. H.K. emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Samsun, Kırıkkale ve Aksaray'da dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen iki şüpheliden diğeri H.K.'yı (37) ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

Kayseri, Polis, Güncel
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