Polis gibi davranıp gasp yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis gibi davranıp gasp yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Polis gibi davranıp gasp yapan 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da polis yeleği giyip, ellerindeki telsiz ve polis rozetleriyle vatandaşları gasp eden 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da polis yeleği giyip, ellerindeki telsiz ve polis rozetleriyle vatandaşları gasp eden 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte kendileri polis olarak tanıtıp gasp yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polise şikayette bulunan O.G. 19 Kasım'da arkadaşı T.F. ve kız arkadaşıyla arabayla gezmek için buluştuğunu, bir süre gezdikten sonra 01.30 sıralarında geldikleri Gaziosmanpaşa Kültür Sokağı'nda araçlarının önünün kesildiğini anlattı.

Araçtan inen ikisi polis yelekli 4 kişinin, kendilerini araca bindirip korkutmaya çalıştıklarını, ardından cebindeki 2.500 lira ile arkadaşı T.F'nin 3.500 lirasını gasp edip araçtan indirdiklerini kaydetti.

İkinci olayda ise A.B. 29 Kasım 01.00 sıralarında Şişli Yaşar Doğu Bulvarı üzerinde, polis çakarlı aracın kendisini durdurduğunu, araçtan inen polis yelekli 4 kişinin kendisini araçlarına bindirdiklerini, yanındaki 16.940 lirayı gasp edip Kağıthane'de araçtan indirdiklerini bildirdi.

Bir diğer olayda da V.D. 13 Ocak'ta Başakşehir Başak Mahallesi'ndeki bir bankamatikten para çektikten sonra yanına gelen ve polis rozeti gösteren bir kişinin kendisini bir araca bindirdiğini, araçta bekleyen 2 kişinin daha bulunduğunu ve cebindeki bin 430 lirayla cep telefonunu zorla aldıklarını söyledi.

Şüphelileri takip eden polis 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin polis ekiplerince suçüstü yakalanma anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K, İmam Ç, Halis K. ve Doğan A. tutuklandı.

Polis gibi davranıp gasp yapan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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