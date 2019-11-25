Son Dakika Haberleri: POLİS GİBİ DAVRANIP PAKİSTANLILARI DOLANDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI
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POLİS GİBİ DAVRANIP PAKİSTANLILARI DOLANDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI

6 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHA Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu yabancılardan 6 cep telefonunu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi gece bekçileri tarafından yakalandı.

POLİS GİBİ DAVRANIP PAKİSTANLILARI DOLANDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI, System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu yabancılardan 6 cep telefonunu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi gece bekçileri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin telefonları aldığı adrese gelip oradan ayrılması kameraya yansıdı.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 5 Kasım Salı günü Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphelenerek durdurdukları Osman S.(40)'yi kimlik sorgulamasından geçirip üzerini aradı. Osman S.'nin üzerinde 6 cep telefonu bulundu. Telefonlara dönük çelişkili ifadelerde bulunan Osman S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cep telefonlarının da Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Pakistan uyruklu vatandaşlara ait olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada, Osman S.'nin kendisini polis olarak tanıttığı Pakistanlıların cep telefonlarını alarak onları dolandırdığı anlaşıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli Osman S.'nin Pakistan uyruklu vatandaşların bulunduğu adrese girerek telefonları aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.


Bağcılar, Pakistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
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