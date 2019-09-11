Son Dakika Haberleri: Polis görünümü değiştirilmiş kumar makinelerini buldu
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Polis görünümü değiştirilmiş kumar makinelerini buldu

1 saat önce

Düzce'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız bir iş yerine yaptıkları baskında asıl amaçları değiştirilerek telefon hızlı şarj makinesi görünümüne sokulmuş kumar makinelerini buldu.

Polis görünümü değiştirilmiş kumar makinelerini buldu, System.String[]

Düzce'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız bir iş yerine yaptıkları baskında asıl amaçları değiştirilerek telefon hızlı şarj makinesi görünümüne sokulmuş kumar makinelerini buldu.


Olay, akşam saatlerinde Düzce merkezde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar makineleriyle kumar oynatıldığı istihbaratını değerlendirdi. İstihbarat sonucunda adrese operasyon düzenleyen ekipler telefon hızlı şarj makineleriyle karşılaştı. Makineleri detaylı inceleyen polis ekipleri, makinelerin kumar makinesi olduğunu fark etti. Ekipler, asıl amaçları değiştirilmiş çeşitli görünümdeki 4 adet kumar makinesine ve içindeki 923 liraya el koydu. Polisler, kumar makineleri ve paraları Çatana Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.


Ekipler yaptıkları denetimde iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve vergi levhasının da olmadığını tespit etti. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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