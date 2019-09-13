Son Dakika Haberleri: Polis, gözaltına almaya çalıştığı adamla boks yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Polis, gözaltına almaya çalıştığı adamla boks yaptı

1 saat önce

Fransa'da bir polis memuru, gözaltına almaya çalıştığı adamı sokak ortasında darp etmeye çalışırken görüntülendi.

Polis, gözaltına almaya çalıştığı adamla boks yaptı, System.String[]
Fransa'da bir polis memuru, gözaltına almaya çalıştığı adamı sokak ortasında darp etmeye çalışırken görüntülendi. Karşılıklı yumrukların konuştuğu olayın görüntülenerek, medyada yayınlanması sonrası, polisle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeydoğusunda yer alan Sevran bölgesinde kaydedildi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olayda, bir polis memurunun, ana caddede durdurduğu bir sürücü ile kısa bir süre tartıştığı ardından onu yere düşürmek için bacaklarına hamle yaptığı görülüyor.
BOKSÖR GİBİ DÖVÜŞTÜLER
Adamın kendisini geri çekmesi sonrası, polis bu kez adamı yumruklamaya çalışıyor. Adam da buna karşılık olarak polisi yumrukluyor ve polis sendeliyor. Polisin saldırgan tutumuna karşı, 'ne yapıyorsun' gibi tepki gösteren adama, polisin ısrarla yumruk atmaya çalıştığı görülüyor. Adam da aynı şekilde karşılık veriyor ve polis yumruğu yiyor. Adamı bir türlü alt edemeyen polisin imdadına ise meslektaşları yetişiyor. Diğer polislerin de müdahale ettiği adam yere yatırılıp kelepçeleniyor.

Fransız medyası, görüntülerin yayınlanması sonrası polis teşkilatından 'polis memuru ile ilgili soruşturma başlatıldığını' duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Polis ile adamın konuşması
Polisin, adamın bacaklarına hamlesi
Karşılıklı yumruklaşmalar
Polisin sendelemesi
Diğer polislerin müdahalesi
Adamın yere yatırılması


Fransa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran Reynmen karakolluk oldu
Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan aşağı atladı Ablasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradı Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 13:06:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis, gözaltına almaya çalıştığı adamla boks yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]