Polis Güçlendirme Vakfı depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis Güçlendirme Vakfı depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak - Son Dakika

Polis Güçlendirme Vakfı depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak

18 dakika önce

Polis Güçlendirme Vakfı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak.

Polis Güçlendirme Vakfı depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak, System.String[]

Polis Güçlendirme Vakfı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda Elazığ Kültür Park'ta kurulan çadırlarda kumanya dağıtımına katıldı.

Aktaş, burada yaptığı açıklamada, deprem dolayısıyla oluşan hasarların tespiti ve inşa faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda sürdüğünü söyledi.

Depremzedelerin barınma, yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda karşılandığını belirten Aktaş, Kızılay ve Diyanet Vakfı başta olmak üzere tüm kuruluşların seferber olduğunu vurguladı.

Yaraların kısa sürede sarılacağını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatı olarak sahada yürüttüğümüz güvenlik, asayiş görevinin ve yine bu yardımların koordinasyonunun yanında genel müdürlüğümüzle irtibatlı olan Polis Güçlendirme Vakfı ile günlük 50 bin kumanyayı vatandaşlarımıza dağıtmak üzere karar aldık. Bugün onun ilk partisi geldi. Şu an 3 tır dolusu kumanya şehrimize intikal etti. Bunları kentte AFAD ve Kızılayın koordinasyonunda vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Yarından itibaren günlük 10 bin paket kumanyayı Malatya'da da dağıtacağız."

Malatya, Elazığ, Polis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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