Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks madalyalarla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks madalyalarla döndü - Son Dakika Spor

Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks madalyalarla döndü

6 saat önce

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks sporcuları, Antalya'da katıldığı müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks madalyalarla döndü, System.String[]

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks sporcuları, Antalya'da katıldığı müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 11-19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Milli Takım kriterleri oluşturan Türkiye Açık Kick Boks turnuvasına Polis Gücü Kick Boks takımından 11 sporcunun katıldığı bildirildi. Büyük Erkek Point Fighting kategorisinde 89 kilogramda Mustafa Ayten, Büyük Bayan Point Fighting'da Sultan Dirican 60 kilogramda rakiplerini eleyip Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazandı. Büyük Erkek Point Fighting 74 kilogramda yarışan Burak Ayten ile Büyük Bayan Point Fighting kategorisinde 70 kilogramda Mevlüdiye Aktaş Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.


70 kilogramda İnci Dirican, 55 kilogramda Rabia Güneş, 70 kilogramda İclal Büyükurvay ve 69 kilogramda Umut Teköz Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Müsabakalarda sporcular rakiplerini eleyerek 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya almaya hak kazanmış oldu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Antalya, Polis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi
Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks madalyalarla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]