Polis gümrük kaçağı silah malzemeleri ve fener yakaladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis gümrük kaçağa 80 bin adet havalı tüfek saçması ile çeşitli silah malzemeleri ve kaçak fener yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Çobanlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çobanlar ilçesinde devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri 42 BES 28 plakalı bir minibüsü durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler gümrük kaçağı olduğu belirlenen 80 bin adet havalı tüfek saçması, 190 adet tüfek harbi takımı, 179 adet silah temizleme yağı, 104 adet kafa feneri, 69 adet tabanca temizleme seti, 23 adet el feneri, 23 adet taktik feneri, 10 adet tüfek dürbünü ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Ömer Y., (22) isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR