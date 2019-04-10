Son Dakika Haberleri: Polis Günü Özel Konseri

Polis Günü Özel Konseri

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Polis Günü Özel konseri düzenlendi.

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Polis Günü Özel konseri düzenlendi.

TRT Arı Stüdyosu'nda gerçekleşen konser ve resepsiyona, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, emniyet genel müdür yardımcıları, Terörle Mücadele Daire Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, terör gazisi eski Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, daire başkanları ve emniyet mensupları katıldı.

Orkestra şefliğini Ömer Hayri Uzun'un yaptığı TRT sanatçılarından oluşan koronun ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevik Sesler Korosu da "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi.

Ayrıca pop müziği sanatçılarından Yusuf Güney ve Ziynet Sali de sahne aldı.

Konser, TRT Müzik kanalından canlı olarak yayınlandı.

Etkinlikte, İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'ya plaket verdi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, bütün projelerde TRT ailesinin desteğini gördüklerini belirterek, başta TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren olmak üzere TRT çalışanlarına teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya da konser programının hazırlanmasındaki katkılarından dolayı başta TRT yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Erkan Durdu da TRT olarak polislere keyifli dakikalar yaşatmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade ederek, Allah'tan ülkenin güvenliği ve huzuru için çalışan polisleri koruması dilediğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:44 Kaynak: AA
CEO, Polis, Güncel
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