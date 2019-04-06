Polis Haftası

Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğü
, Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla piknik gerçekleştirdi. Arifiye
ilçesindeki Gölbaşı Park'ta düzenlenen pikniğe, polis memurları ve aileleri katıldı.
Vali Ahmet Hamdi Nayir
, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının 174 yıllık gurur dolu bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Tüm emniyet teşkilatına sağlık, sıhhat ve başarılar dileyen Vali Nayir, devletin en temel yapılarından birisinin emniyet teşkilatı olduğunu ifade ederek, millet olarak yapılan hizmetlerin önemini bildiklerini kaydetti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun da birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve motivasyona ihtiyaç duyulan günlerde böyle bir organizasyonun yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polis ailelerine ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya ise dün olduğu gibi bugün de namusların bekçisi olmaya, canları korumaya, devletin bütünlüğünü, milletin beraberliğini, vatanın bölünmezliğini korumaya devam edeceklerini belirtti.
Her zamanki gibi dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Kaya, "Biz büyük bir ağacız. Kökünde şehitlerimiz dallarında yapraklarında meslektaşlarımız, onların aileleri var. Bu ağacı bekleyen aslanlarımız kaplanlarımız var. Şehitlerimizden aldığımız görevi sonuna kadar sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Görevlerimizi icra ederken gece gündüz çalışıyoruz. Biz çalışırken bizlerin en büyük destekçisi olan ailelerimize fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şehitler için duanın yapılan ve yemek ikram edilen etkinlikte, çeşitli yarışmalar düzenlendi.