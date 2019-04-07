Polis Haftası
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi.
Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği topluluğu sanatçıları tarafından verilen konsere katılan polis ve vatandaşlar halay çekti.
Törene, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar
, Yüksekova
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez
, vatandaşlar ve polisler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:26 Kaynak: AA
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