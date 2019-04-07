Polis Haftası
33 dakika önce
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ferizli İlçe Emniyet Amirliğinde fotoğraf sergisi açtı.
Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ferizli İlçe Emniyet Amirliğinde fotoğraf sergisi açtı.
Grafik Tasarım Bölüm öğrencileri, "Polis ve Halkla ilişkileri" isimli fotoğraflarını Ferizli İlçe Emniyet Amirliği binasında sergiledi.
Öğretim Görevlisi Ersin Berk, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin Polis Haftası
dolayısıyla fotoğraf sergisi açarak farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, "Öğrencilerimizin hazırladığı fotoğrafları İlçe Emniyet Amirliği koridorlarında sergimizi açtık. Öğrencilerimizin bu isteğini kırmayan ve öğrencilerimizin sorularını yanıtlayan polislerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
İlçe Emniyet Amiri Murat Köksal, "Teşkilatımızın kuruluşunun 174. kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir fotoğraf sergisin açmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimizin de bizim hakkımızda merak ettiği soruları cevaplandırdık." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:25 Kaynak: AA
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