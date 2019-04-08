Son Dakika Haberleri: Polis Haftası

Polis Haftası

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılını ve Polis Haftası'nı kutladı.

Polislerin vatandaşın güvenliği için fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan, toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur içinde yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan polislerimizin 174 yıldır bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirdiklerine olan inancımı ifade etmek isterim. Çağdaş ve evrensel değerler bilinciyle, adalete, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri dileğimle, Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, ulusumuzun huzuru ve güveni için, vatan ve görev uğruna şehit olan tüm emniyet güçlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, polislerimize bu zor görevlerinde başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA

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