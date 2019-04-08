Polis Haftası
1 saat önce
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse
, 10 Nisan Polis Haftası
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köse, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılını ve Polis Haftası'nı kutladı.
Polislerin vatandaşın güvenliği için fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:
"Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan, toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur içinde yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan polislerimizin 174 yıldır bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirdiklerine olan inancımı ifade etmek isterim. Çağdaş ve evrensel değerler bilinciyle, adalete, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri dileğimle, Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, ulusumuzun huzuru ve güveni için, vatan ve görev uğruna şehit olan tüm emniyet güçlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, polislerimize bu zor görevlerinde başarılar diliyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA
Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Meteoroloji'den Vatandaşlara Fırtına Uyarısı! Hızı 80 Kilometreyi Bulacak
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark
CHP'den AK Parti'ye İstanbul Yanıtı: Kazandığımız Seçimi Kimseye Çaldırmayız