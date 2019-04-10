Polis Haftası
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: AA
Hükümet Konağa bahçesinde yapılan törene, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, Başsavcısı Merva Bölükbaşı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Soyvural, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Gündüz Günaydın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Daha sonra tören, İlçe Emniyet Amirliğinde devam etti.
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