Polis Haftası

Baskil ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kapsamında şehit polislerin kabirleri ziyaret edildi.

Baskil ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kapsamında şehit polislerin kabirleri ziyaret edildi.



Baskil İlçe Emniyet Amiri Ferhat Özendi, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü dolaysıyla şehit polis Fethi Sekin, Hasan Bozaba ve Burhan Gaftar'ın kabirlerini ziyaret ederek dua ettiklerini söyledi.



Şehit polisleri rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını ifade eden Özendi, "Emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."



Kabir ziyaretine, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve İlçe Müftüsü Ömer Aydın da eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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